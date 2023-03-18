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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Власти предупредили москвичей о хрупком льде на водоемах

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме из-за хрупкого льда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность", - сказал он.

Заммэра попросил москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды.

Бирюков напомнил, что в патрулировании задействованы более 20 судов на воздушной подушке. Как он пояснил, "регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением находятся места несанкционированного выхода на лед, рыбной ловли и катки на естественных водоемах".

Заммэра добавил, что в столице действуют 25 поисково-спасательных станций, где работают свыше 500 специалистов.

Москва
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