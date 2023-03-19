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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

В новой Москве почти за 11 лет построили больше 360 км дорог

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Строительство основного транспортного каркаса в новой Москве планируется завершить в течение текущего года, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"Формирование основного транспортного каркаса ТиНАО завершим уже в 2023 году. А до конца 2024-го введем в эксплуатацию еще 70 км дорог", - написал он в своем телеграм-канале.

В 2023 году откроется движение по автодороге "Варшавское шоссе - Андреевское - Яковлево", сообщил мэр. "Проект включает в себя путепровод через ж/д пути Курского направления, эстакаду вдоль Варшавского шоссе и мост через реку Десну", - уточнил он.

Собянин также отметил, что сейчас в стадии строительства находятся еще один дублер Калужского и Киевского шоссе - трасса "Мамыри - Пенино - Шарапово" и четвертый участок магистрали "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе".

По его словам, почти за 11 лет в новой Москве построили больше 360 км дорог. Как написал Собянин, "это около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, включая 5 путепроводов через ж/д пути и 37 мостов".

Москва Сергей Собянин
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