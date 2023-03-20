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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Новый мост через Москву-реку появится в 2025 году

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Новый мост через Москву-реку свяжет три окрестных района с населением почти 400 тыс. человек, сейчас ведутся подготовительные работы, сообщили в пресс-службе столичного градостроительного комплекса.

"Новый мост улучшит транспортную связь между Западным и Северо-Западным административными округами, и в частности, районов Филёвский парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники, в которых проживают в общей сложности почти 400 тыс. москвичей", - сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарёва, по проекту в районе Филевский парк будет обеспечен выход на Береговой проезд, в Пресненском районе появится развязка с Шелепихинским шоссе.

"В рамках проекта запланирован монтаж моста длиной 315 м и трех эстакад суммарной протяженностью 470 м. Дополнительно предусмотрена реконструкция и строительство 1,3 км улично-дорожной сети. Разработка проектной документации завершена, подрядчик готов выходить на площадку. Плановый ввод объекта в эксплуатацию - конец 2025 года", - отметил Бочкарёв.

Строительство мостов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках программы развития транспортного каркаса Москвы. Так, за счет средств городского бюджета с 2011 по 2022 годы построено 22 моста.

Москва
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