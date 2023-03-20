Кровля ресторана загорелась на Каширском шоссе в Москве

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Кровля грузинского ресторана охвачена огнем на Каширском шоссе в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По адресу Каширское шоссе, дом 40, корпус 2 горит кровля двухэтажного здания. Площадь уточняется", - сказали в пресс-службе в понедельник.

По данным из открытых источников, там располагается грузинский ресторан "Мти-Ели".

По данным главка МЧС, сведений о пострадавших пока не поступало.