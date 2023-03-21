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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Посещаемость театров Москвы превысила допандемийный уровень

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Посещаемость столичных театров превысила допандемийный уровень, сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"Мы превысили допандемийный уровень посещаемости, что здорово. Все эти опасения, которые у нас были, когда мы тяжело проходили период пандемии, они все в прошлом. Театральная жизнь города идет с хорошей динамикой, и мы по всем показателям - и по посещаемости, и по финансовым показателям, мы не то, что вернулись на тот уровень, который был до пандемии, мы его превысили", - сказал Кибовский на пресс-конференции во вторник.

По его словам, "везде аншлаги, даже там (в тех театрах), где их не было".

Москва
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