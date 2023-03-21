Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 13 градусов прогнозируется в Москве к выходным, ночные температуры будут до плюс 7 градусов, что соответствует майским значениям, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Супертеплая погода на этой неделе, температура на 5-6 градусов превышает норму. Такая погода, практически, на четыре недели опережает свое развитие (...) ночные температуры будут положительными, причем существенно положительными. В ночь на среду в Москве - плюс 1 - плюс 3 градуса, в ночь на четверг - плюс 1 - плюс 3, а в ночь на пятницу - плюс 5 - плюс 7. Эта погода по температуре будет просто майская", - сказал Вильфанд.

Днем, как уточнил научный руководитель Гидрометцентра, также будет тепло. В среду будет плюс 7 - плюс 9 градусов, в четверг - плюс 9 - плюс 11, а в пятницу - 10-12 градусов тепла. Такая температура, по словам Вильфанда, на 7 градусов превышает средние многолетние значения.

В субботу, по прогнозам, в столице будет плюс 8 - плюс 13 градусов. "А в воскресенье небольшое понижение температуры. Изменится направление ветра, до субботы он будет южный и юго-западный, а в воскресенье он будет западный, но все равно теплая погода в диапазоне от плюс 5 до плюс 10 градусов", - уточнил Вильфанд.

При этом, несмотря на высокую температуру, погода будет неоднородной. Так, как отметил Вильфанд, в среду "вполне комфортно - облачно с прояснениями и без осадков, в четверг тоже, в связи с тем, что это будет Всемирный метеорологический день, погода будет благосклонна, поэтому сильных дождей не прогнозируется". Однако в пятницу, несмотря на то, что будет очень теплый день, ожидается дождь и порывы ветра до 15 м/с.

"В выходные, особенно в воскресенье, временами дождик. Не очень большой, но он все-таки будет", - добавил он.