Прокуратура проверила работу IT-системы контроля в Бутырке

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Прокурор Москвы Денис Попов проверил один из столичных изоляторов, где внедряется пробная система контроля с элементами искусственного интеллекта. Это СИЗО-2 УФСИН по Москве (Бутырка), сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Администрация изолятора показала проверяющим работу "инновационной системы цифрового контроля, впервые реализуемого в учреждениях ФСИН России". Система "позволяет идентифицировать личность лиц, содержащихся под стражей, повышает эффективность обеспечения безопасности режимного объекта путем установления нештатных ситуаций - совершение противоправных действий, нахождение спец-контингента в состоянии опьянения, в том числе наркотического", говорится в пресс-релизе.

"Также система позволяет свести к минимуму возможность проноса на территорию учреждения и использования запрещенных предметов", - пояснили в прокуратуре.

Прокуроры заодно проверили карцеры, режимные корпуса, сборное отделение, отряд хозяйственного обслуживания СИЗО и провели покамерный обход.

"Проверкой выявлены нарушения требований режима содержания под стражей, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения подозреваемых и обвиняемых", - говорится в пресс-релизе. По результатам проверки решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.