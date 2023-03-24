Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Прирост осадков на опорной метеостанции столицы за 12 часов составил 7 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в пятницу.

"По предварительной оценке, за день в городе выпало около 20% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с метеостанции на ВДНХ в 18:00 пятницы.

Месячная норма осадков марта в Москве - 34 мм.

Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили о подтоплении на 27-м км МКАД, под Прудищенским путепроводом в районе Бирюлево. "Причиной послужило активное таяние снега, выпавший дождь и весенний паводок, повлекшие выход из берегов протекающего поблизости Попова ручья", - уточнили в мэрии.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сибирская язва не подтвердилась у двух пациентов в Подмосковье

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

В столичном регионе снег растает в начале апреля

В столичном регионе снег растает в начале апреля

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 9 градусов

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 9 градусов

Генеральная уборка в Москве пройдет с 1 по 30 апреля

Генеральная уборка в Москве пройдет с 1 по 30 апреля

Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика

Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });