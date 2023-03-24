Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Прирост осадков на опорной метеостанции столицы за 12 часов составил 7 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в пятницу.

"По предварительной оценке, за день в городе выпало около 20% месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с метеостанции на ВДНХ в 18:00 пятницы.

Месячная норма осадков марта в Москве - 34 мм.

Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили о подтоплении на 27-м км МКАД, под Прудищенским путепроводом в районе Бирюлево. "Причиной послужило активное таяние снега, выпавший дождь и весенний паводок, повлекшие выход из берегов протекающего поблизости Попова ручья", - уточнили в мэрии.