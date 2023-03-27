Общественную баню построят возле рынка на Ленинском проспекте в Москве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Общественную баню построят рядом с "Рынком на Ленинском" в Москве, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город одобрил размещение общественной бани в районе Проспект Вернадского по адресу: Ленинский проспект, вл. 108", - отмечается в сообщении комитета со ссылкой на его председателя Анастасию Пятову.

Она уточнила, что на участке 0,0993 га одобрено строительство городской общественной бани на 120 мест. Суммарная площадь здания составит 3 тыс. кв.м.

На объекте предусмотрен фудкорт. На первом этаже разместятся кафе и кухня бани, на втором и третьем этажах - соответственно женский и мужской разряды на 60 мест каждый, на четвертом - объект "бани мира" с террасой.

Баня будет построена в единой архитектурной стилистике с расположенным рядом "Рынком на Ленинском". Сейчас участок занимает небольшой склад.