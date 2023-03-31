Дом булгаковского Мастера отреставрируют в Москве

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Началась реставрация прототипа дома Мастера из романа Михаила Булгакова, расположенного в Мансуровском переулке в центре Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Небольшой деревянный домик в Мансуровском переулке обладает большой мемориальной ценностью и играет важную роль в архитектурном облике района Хамовники. Он известен как дом Мастера из произведения Булгакова "Мастер и Маргарита". Фасады здания сохранили композицию и оформление конца XIX - начала ХХ века в стиле эклектики. Специалисты приступили к комплексной реставрации дома", - сказал глава департаменте Алексей Емельянов.

Он добавил, что жилой дом С.В. Мельникова - П.Ф. Емельяновой - Топлениновых в Мансуровском переулке, дом 9 является объектом культурного наследия регионального значения.

Впервые гипотезу о том, что особняк в Мансуровском переулке стал прототипом дома Мастера в романе "Мастер и Маргарита", высказал булгаковед Борис Мягков. В романе говорится о том, что Мастер арендовал две комнаты в подвальном помещении дома, в его распоряжении находились раковина и печка: описанная планировка и интерьер жилища Мастера соответствовали обстановке и площади комнат братьев Топлениновых. В начале 1980-х в доме силами художника Владимира Курского была сделана реставрация и даже появился писательский уголок в память о Михаиле Булгакове. Однако после смерти Курского в 1985 году неофициальный мемориал никто не поддерживал. Здание продолжали использовать как жилое.