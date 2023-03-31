Расписание поездов на Ленинградском направлении изменится 3-6 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Поезда не будут ходить в период с 3 по 6 апреля на участке от Зеленограда (Крюково) до Ленинградского вокзала Октябрьской железной дороги с 11:30 до 16:30, перерыв в движении нужен для работ по подготовке к запуску МЦД-3 (Московские центральные диаметры), сообщил Департамент транспорта Москвы.

В остальное время с 3 по 6 апреля поезда на этом участке будут ходить реже, чем обычно - с интервалами в 20 минут в пиковые и в 40 минут в обычные часы.

В эти дни будут проводиться масштабные работы, которые не позволят сохранить движение поездов.

"Последние несколько месяцев (...) коллеги из РЖД строят ТПУ в Зеленограде (Крюково), обновляют ж/д станцию, чтобы она могла принять необходимое количество поездов, готовят пассажирскую инфраструктуру, строят путепроводную развязку в Малино, ведут множество других подготовительных работ", - сообщил Дептранс.

Для поездок в центр Москвы чиновники рекомендуют использовать автобусы "Мосгортранса", отправляющиеся из Зеленограда, от станций Молжаниново, Грачевская, Моссельмаш и Останкино, а также пользоваться подмосковными маршрутами.

"Уже в этом году интервалы движения на Ленинградском направлении будут 5-7 минут в пиковые часы, введем возможность оплаты проезда по диаметральным тарифам с бесплатной пересадкой на метро и МЦК", - пообещали в департаменте.