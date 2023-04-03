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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Воробьев доложил Путину о рекультивации в Подмосковье 17 закрытых мусорных полигонов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Подмосковье уже рекультивированы 17 закрытых полигонов твердых коммунальных отходов, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы по федеральной программе 17 (полигонов) уже рекультивировали. То есть не просто амбарный замок повесили, а сегодня это экологически чистые территории, которые дальше можно развивать, или, по крайней мере, они не беспокоят", - сказал Воробьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что на данный момент закрыто 39 полигонов.

"И последние два (объекта), самые тревожные, это в Серпухове и в Волоколамске, - мы закончим за 2023-2024 год большую рекультивацию. По сути, у нас тревожных объектов не останется", - рассказал губернатор.

"Плюс работа по созданию индустрии переработки отходов тоже очень востребована. И мы здесь - извините за нескромность, может быть, - лидируем", - отметил он.

Владимир Путин Андрей Воробьев Подмосковье
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