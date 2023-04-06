Фонд из Армении выкупил у американских инвесторов ТРЦ "Метрополис" в Москве

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Фонд Balchug Capital из Армении выкупил у американских инвесторов один из крупнейших в Москве торгово-развлекательных центров "Метрополис", сообщила пресс-служба компании IBC Real Estate.

"Фонд Balchug Capital выкупил у американских инвесторов один из самых посещаемых и крупнейших объектов коммерческой недвижимости Москвы - ТРЦ "Метрополис". Сумма сделки не раскрывается", - говорится в сообщении.

Консультантом сделки выступила IBC Real Estate. По словам главы и основателя Balchug Capital Давида Амаряна, фонд намерен и дальше инвестировать в высококачественные объекты недвижимости в России.

"ТРЦ "Метрополис" - один из самых качественных и коммерчески успешных проектов на столичном рынке торговой недвижимости", - подчеркнул член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

Ранее фонд Balchug Capital выкупил у финских акционеров бизнес-центр "Пулково Скай" в Санкт-Петербурге. Общая площадь БЦ - 76 тыс. "квадратов".

Напомним, Balchug Capital создали в 2010 году. Главой и основателем Balchug Capital является Давид Амарян, который начал свою финансовую карьеру в США, а сейчас живет и работает в Армении.