Свыше 30 тыс. л технических масел изъяли на нелегальном производстве бытовой химии в Москве

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД раскрыли незаконное производство бытовой химии и моторного масла на северо-востоке Москвы и задержали пять человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские изъяли свыше 500 паллет с бытовой химией, упакованной в пластиковые емкости, а также более 100 паллет с техническими маслами общим объемом 32 000 литров", - сказала Волк журналистам.

По словам представителя МВД, задержаны пятеро граждан, выполнявших функции логиста, менеджеров и водителей.

Фигуранты дела, по данным полиции, изготавливали технические жидкости с товарными знаками известных производителей в более чем десяти помещениях в промышленной зоне городского округа Пушкино Московской области.

В министерстве подчеркнули, что пресечь деятельность группировки удалось сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по СВАО ГУ МВД по Москве при участии ФСБ и Росгвардии.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают организатора противоправной деятельности.