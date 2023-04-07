Москвичей предупредили о возможной гололедице в ночь на субботу

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в Москве опустится ниже нуля градусов, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в пятницу.

"Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят пешеходов быть аккуратными на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным на сайте Гидрометцентра России, в 18:00 пятницы на главной столичной метеостанции (ВДНХ) было зафиксировано плюс 10,3 градуса.

Синоптики прогнозируют, что в ночь на субботу в городе может похолодать до минус 1 градуса.