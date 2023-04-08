Стало возможно ездить на автобусах "По пути" по карте москвича

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Проезд в автобусах сервиса перевозок по требованию "По пути" теперь можно оплачивать картой москвича, сообщил "Интерфаксу" заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С такой инициативой к нам обратилась Комиссия по транспорту Общественной палаты Москвы, идею мы поддержали. Еще больше жителей смогут воспользоваться комфортным и безопасным транспортом в Новой Москве - льготный проезд доступен для пенсионеров, студентов, учащихся школ и колледжей", - сказал Ликсутов.

Для использования карты москвича при заказе поездки в приложении "Московский транспорт" необходимо выбрать соответствующую опцию оплаты, а при посадке в автобус приложить карточку к валидатору и отсканировать QR-код в автобусе через приложение, уточнили в пресс-службе "Мосгортранса".

Сервис персонализированных перевозок по требованию "По пути" был запущен в Новой Москве в октябре 2021 года, сейчас он действует на территории поселений Сосенское, Воскресенское, Филимоновское, Десеновское и Рязановское ТиНАО и инновационного центра "Сколково". "По пути" позволяет заказать автобус на ближайшую остановку, при этом стоимость проезда остается такой же, как в обычном общественном наземном транспорте. Ранее оплатить поездку в сервисе можно было лишь с помощью банковской карты в приложении.