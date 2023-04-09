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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В Москве можно будет зарегистрировать брак на Останкинской телебашне

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Свыше тридцати площадок для свадебных церемоний, в том числе в Останкинской телебашне, станут доступны для молодоженов в пятом сезоне проекта "Новые адреса счастья", который начнется 22 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.

"На выбор молодоженов - больше 30 площадок. В том числе небоскребы "Москва-Сити", исторические усадьбы, павильоны "Космос" и "Москвариум" на ВДНХ, станция метро "Маяковская". Среди новых - Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно". Возобновятся церемонии в Останкинской телебашне", - написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Собянин, на выездных площадках и во дворцах бракосочетания будут бесплатно работать профессиональные фотографы.

Мэр также сообщил, что 22 апреля с набережной Тараса Шевченко будет запущено пять свадебных речных трамвайчиков, где смогут пожениться 50 пар.

Москва Сергей Собянин Останкинская телебашня
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