Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Устранен технический сбой на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в воскресенье.
Движение на синей ветке восстановлено и вводится в график.
Ранее стало известно об остановке движения поездов на участке "Партизанская" - "Курская" из-за проверки состава. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что причиной остановки движения стало задымление под составом, который остановился на станции "Электрозаводская".
"Состав отправлен в депо. Поездов с пассажирами в тоннелях во время сбоя не было", - уточнил собеседник агентства.
Сбой на линии продлился около 30 минут. О восстановлении движения поездов столичный департамент транспорта сообщил в 19:20.