Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Станция "Электрозаводская". Архивное фото. Фото: Агентство "Москва"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Устранен технический сбой на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в воскресенье.

Движение на синей ветке восстановлено и вводится в график.

Ранее стало известно об остановке движения поездов на участке "Партизанская" - "Курская" из-за проверки состава. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что причиной остановки движения стало задымление под составом, который остановился на станции "Электрозаводская".

"Состав отправлен в депо. Поездов с пассажирами в тоннелях во время сбоя не было", - уточнил собеседник агентства.

Сбой на линии продлился около 30 минут. О восстановлении движения поездов столичный департамент транспорта сообщил в 19:20.