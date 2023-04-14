Пассажир упал на рельсы на станции метро "Нагатинская"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в пятницу на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что инцидент произошел на станции "Нагатинская". "Для спасения пассажира отключено напряжение контактного рельса. Прервано движение от станции "Серпуховская" до станции "Южная", - сообщил собеседник агентства.

Другой информации и данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, пока не поступало.

Позже в дептрансе сообщили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график.