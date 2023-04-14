Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Нагатинская"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел вечером в пятницу на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что инцидент произошел на станции "Нагатинская". "Для спасения пассажира отключено напряжение контактного рельса. Прервано движение от станции "Серпуховская" до станции "Южная", - сообщил собеседник агентства.

Другой информации и данных о состоянии пассажира, оказавшегося на рельсах, пока не поступало.

Позже в дептрансе сообщили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график.

Москва метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Убийство Владлена Татарского

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Движение поездов прервано на синей ветке метро Москвы

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Метро Москвы получило радиочастоты для управления будущими беспилотными поездами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });