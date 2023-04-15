В пасхальную ночь работу московского транспорта продлят

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Московское метро и МЦК в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля будут работать до 2 часов ночи, часть наземного транспорта будет ходить до половины четвертого, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В пасхальную ночь продлим работу городского транспорта: метро и МЦК - до 02:00; больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов - до 03:30", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

До 03:30 ночи будет продлена работа 134 маршрутов автобуса, 8 маршрутов электробуса и 19 маршрутов трамвая. Также в обычном режиме будут работать 16 ночных маршрутов наземного транспорта.

Кроме того, в воскресенье будет введено 35 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и ж/д до 16 городских кладбищ, транспорт будет ходить с 8 до 19 часов.

При этом в Пасхальное воскресенье, 16 апреля, на Красную горку, 23 апреля и Радоницу, 25 апреля на некоторых улицах возле кладбищ с 6 до 16 часов будет перекрыто движение транспорта. Подробная информация о перекрытиях будет доступна на Едином транспортном портале Москвы.

Сами кладбища в дни религиозных праздников будут работать с 9 до 19 часов, отметил Собянин.

На территории 16 крупных кладбищ в эти же дни будут организованы дополнительные бесплатные экспресс-маршруты. Автобусы учреждения "Ритуал" будут курсировать по территориям 13 кладбищ: Востряковскому, Долгопрудненскому, Домодедовскому, Котляковскому, Кузьминскому, Митинскому, Николо-Архангельскому, Перепечинскому, Троекуровскому, Химкинскому, Хованскому, Щербинскому и Бутовскому.