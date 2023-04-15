Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

В пасхальную ночь работу московского транспорта продлят

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Московское метро и МЦК в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля будут работать до 2 часов ночи, часть наземного транспорта будет ходить до половины четвертого, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В пасхальную ночь продлим работу городского транспорта: метро и МЦК - до 02:00; больше 160 автобусных, электробусных и трамвайных маршрутов - до 03:30", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

До 03:30 ночи будет продлена работа 134 маршрутов автобуса, 8 маршрутов электробуса и 19 маршрутов трамвая. Также в обычном режиме будут работать 16 ночных маршрутов наземного транспорта.

Кроме того, в воскресенье будет введено 35 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и ж/д до 16 городских кладбищ, транспорт будет ходить с 8 до 19 часов.

При этом в Пасхальное воскресенье, 16 апреля, на Красную горку, 23 апреля и Радоницу, 25 апреля на некоторых улицах возле кладбищ с 6 до 16 часов будет перекрыто движение транспорта. Подробная информация о перекрытиях будет доступна на Едином транспортном портале Москвы.

Сами кладбища в дни религиозных праздников будут работать с 9 до 19 часов, отметил Собянин.

На территории 16 крупных кладбищ в эти же дни будут организованы дополнительные бесплатные экспресс-маршруты. Автобусы учреждения "Ритуал" будут курсировать по территориям 13 кладбищ: Востряковскому, Долгопрудненскому, Домодедовскому, Котляковскому, Кузьминскому, Митинскому, Николо-Архангельскому, Перепечинскому, Троекуровскому, Химкинскому, Хованскому, Щербинскому и Бутовскому.

МЦК Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Убийство Владлена Татарского

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Мосгорсуд 24 апреля проверит законность ареста Дарьи Треповой

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Москвичам пообещали потепление до плюс 20 градусов на следующей неделе

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

Московский транспорт будет работать дольше в пасхальную ночь

В Губкинском университете в Москве ввели внеплановые каникулы из-за кори

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

Движение на серой ветке московского метро восстановлено после инцидента с пассажиром

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

В мэрии Москвы заявили об улучшении качества весеннего воздуха

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Восстановлено движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро

Движение поездов прервано на синей ветке метро Москвы

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Автомобилистам в Москве разрешили сменить зимнюю резину на летнюю

Метро Москвы получило радиочастоты для управления будущими беспилотными поездами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });