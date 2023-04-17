Собянин заявил, что порядка 94% детей-сирот в Москве устроены в приемные семьи

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В Москве число детей, проживающих в интернатных учреждениях, с 2010 года уменьшилось в четыре раза, до 1,1 тыс. человек; в приемные семьи в настоящее время устроены порядка 94% детей-сирот, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С 2010 года число детишек, проживающих в интернатных учреждениях, сократилось в четыре раза с 4,3 тыс. до 1,1 тыс. детей", - написал Собянин в своем блоге.

По его словам, в приемные семьи в настоящее время устроены порядка 94% детей-сирот. Из 47 центров содействия семейному воспитанию (бывших детских домов) в Москве осталось только 13.

Мэр отметил, что во многом это результат системной поддержки, которую правительство Москвы оказывает замещающим семьям. В зависимости от возраста, количества и состояния здоровья приемных детей размер социальных выплат составляет от 20,8 тыс. до 34,7 тыс. рублей на каждого ребенка в месяц. Выплаты регулярно индексируются.

"Кроме того, замещающие семьи пользуются льготами по оплате ЖКХ и бесплатному проезду в общественном городском транспорте и приобретению путевок на детский отдых. Для получения материальной, правовой, психологической и педагогической поддержки можно обратиться в один из 22 центров поддержки семьи и детства "Мой семейный центр", - добавил он.

Также, по словам Собянина, обязательным этапом процесса усыновления или оформления опекунства (попечительства) является обучение в школе приемных родителей. В Москве работают 44 такие школы - по несколько в каждом округе.

"Чтобы подготовка была максимально эффективной, в этом году мы ввели единый стандарт обучения, основанный на лучших наработках и практике прошлых лет", - сообщил мэр.