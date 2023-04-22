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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

С начала года на молочных кухнях Москвы выдали более 13 млн продуктовых наборов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Столичные молочные кухни с начала текущего года выдали бесплатно свыше 13 млн продуктовых наборов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале он напомнил, что в прошлом году в столице наладили собственное производство сухих смесей, а все продукты теперь закупают по офсетному контракту, что позволяет поставлять свежие и качественные продукты. "Постепенно приводим в порядок и сами молочные кухни - 21 отремонтировали в 2022 году", - отметил Собянин.

На кухнях оборудовали зоны ожидания, организовали доступ для маломобильных граждан и родителей с колясками, установили системы пожарной сигнализации и кондиционеры, добавил он.

Мэр уточнил, что заявление на получение продуктового набора выдаётся онлайн на портале mos.ru. Там же можно выбрать пункт выдачи и день посещения.

Сергей Собянин Москва
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