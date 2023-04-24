Несколько школ перевели на дистанционное обучение в Щелкове из-за угрозы теракта
Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Несколько школ в подмосковном Щелкове перевели на дистанционный формат обучения после анонимных сообщений об угрозе террористических актов, сообщается в телеграм-канале администрации муниципалитета в понедельник.
Согласно сообщению, сотрудники МВД и ФСБ проводят проверку.
Сотрудники охранной службы образовательных учреждений переведены на усиленный режим работы. Спецподразделения проверили школы, усилен контрольно-пропускной режим.