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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Несколько школ перевели на дистанционное обучение в Щелкове из-за угрозы теракта

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Несколько школ в подмосковном Щелкове перевели на дистанционный формат обучения после анонимных сообщений об угрозе террористических актов, сообщается в телеграм-канале администрации муниципалитета в понедельник.

Согласно сообщению, сотрудники МВД и ФСБ проводят проверку.

Сотрудники охранной службы образовательных учреждений переведены на усиленный режим работы. Спецподразделения проверили школы, усилен контрольно-пропускной режим.

Щелково
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