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Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе 30 апреля

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе 30 апреля
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Заморозки прогнозируются в московском регионе в ночь на 30 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Необычная погода 30 апреля. Ночью, поскольку начнутся прояснения, облачно, но с прояснениями, ночью температура низкая: плюс 3 - плюс 5 градусов, а по области до нуля и даже до минус 2 градусов. При прояснениях будут заморозки", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Однако, как отметил Вильфанд, днем температура повысится до плюс 15 - плюс 17, что будет соответствовать норме.

Самым холодным днем последней декады апреля станет суббота, когда максимальная температура воздуха будет плюс 11 - плюс 13 градусов.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Подмосковье
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