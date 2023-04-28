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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Синоптики предупредили о грозе в Москве в пятницу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Облачная погода с дождями, грозами и порывами ветра до 15 м/с ожидается в столичном регионе в пятницу, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве с 9:00 до 21:00 действует повышенный, "желтый" уровень опасности.

По прогнозу синоптиков, максимальная температура воздуха днем в Москве не превысит 14-16 градусов.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что за апрель в городе выпало всего 14 мм осадков - 38% месячной нормы, которая насчитывает 37 мм.

"Нынешний апрель в Москве на 3 градуса теплее климатической нормы", - отметили в метеобюро.

Гидрометцентр РФ Москва
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