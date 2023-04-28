Мэрия Москвы выделила байкерам Iron Birds землю в Перове под мотоклуб

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в районе Перово выделен участок под строительство мотоклуба "Железные птицы", сообщил заммэра города Андрей Бочкарев.

Это свободный от застройки участок на Электродной улице. По словам Бочкарева, на нем построят здание с сервисами обслуживания и хранения мототехники, мастерскими, а также c помещениями под офисы и общепит. На строительство отводится пять лет.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что площадь выделенного земельного участка составляет 0,41 га. "При этом площадь объектов нового мотоклуба составит чуть больше 5,7 тысячи кв. м, а высота - до 45 метров", - сказала Пятова.

Iron Birds - клуб владельцев мотоциклов Harley-Davidson был основан в 2012 году.