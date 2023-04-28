МЦК на майские праздники будет работать по расписанию выходного дня

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Московское центральное кольцо (МЦК) в период майских праздников будет работать по расписанию выходного дня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в пятницу.

"На майские праздники МЦК будет работать по расписанию выходного дня", - говорится в сообщении.

Так, 1 мая и с 6 по 9 мая с 12:30 до 18:00 интервал составит 4 минуты; в остальное время – 8 минут.

Со 2 по 5 мая интервалы будут обычными: с 7:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00 – 4 минуты; в остальное время – 8 минут.