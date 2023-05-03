Капитальный ремонт проведут в ледовом дворце "Крылатское" в Москве

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт будет проведен в ледовом дворце "Крылатское" в столице, работы планируется закончить до сентября текущего года, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Будем возрождать Ледовый дворец "Крылатское". Приняли решение провести в нём капремонт", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в рамках капремонта запланировали восстановить нарушенные в местах демонтированных инженерных сетей перекрытия, привести в порядок фасад, восстановить бетонное основание ледового поля, ограждения трибун и систему тёплого пола, сделать новые покрытия полов, выполнить отделку помещений, заменить освещение и многое другое.

"Всё сделаем с учётом современных требований комфорта для спортсменов и зрителей. Благоустроим прилегающую территорию. В планах - закончить работы до 1 сентября 2023 г.", - сообщил мэр.

Собянин отметил, что это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 м. Здесь регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия.

"Во время пандемии Дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли, медперсонал вернулся к своей повседневной работе в других учреждениях, оборудование передали в медорганизации города. Теперь пришло время возродить одну из ведущих спортивных площадок Москвы", - написал мэр.