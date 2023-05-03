Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Капитальный ремонт проведут в ледовом дворце "Крылатское" в Москве

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Капитальный ремонт будет проведен в ледовом дворце "Крылатское" в столице, работы планируется закончить до сентября текущего года, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Будем возрождать Ледовый дворец "Крылатское". Приняли решение провести в нём капремонт", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, в рамках капремонта запланировали восстановить нарушенные в местах демонтированных инженерных сетей перекрытия, привести в порядок фасад, восстановить бетонное основание ледового поля, ограждения трибун и систему тёплого пола, сделать новые покрытия полов, выполнить отделку помещений, заменить освещение и многое другое.

"Всё сделаем с учётом современных требований комфорта для спортсменов и зрителей. Благоустроим прилегающую территорию. В планах - закончить работы до 1 сентября 2023 г.", - сообщил мэр.

Собянин отметил, что это первый в России и единственный в Москве крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 м. Здесь регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия.

"Во время пандемии Дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли, медперсонал вернулся к своей повседневной работе в других учреждениях, оборудование передали в медорганизации города. Теперь пришло время возродить одну из ведущих спортивных площадок Москвы", - написал мэр.

Сергей Собянин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

Полиция задержала в Москве подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за усиления ветра в среду

В столичном депздраве сообщили о единичных очагах кори в Москве

В столичном депздраве сообщили о единичных очагах кори в Москве

Свыше 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Пассажирская навигация в Москве откроется в субботу на Северном речном вокзале

Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли

Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли

Синоптики предупредили о грозе в Москве в пятницу

Суд в Москве арестовал гражданина РФ, задержанного по подозрению в госизмене

Количество солнечных часов в Москве было ниже нормы с января по март

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе 30 апреля

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе 30 апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });