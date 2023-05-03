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Дептранс предупредил о перекрытии улиц в центре Москвы в четверг

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Часть улиц в центре Москвы, включая Тверскую и Охотный ряд, будет временно перекрыта для движения транспорта 4 мая. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента транспорта.

С 16:30 движение будет закрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара, говорится в сообщении.

На улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных проезд для транспорта будет закрыт с 17:30.

С 22:30 будет перекрыто движение на Большой Садовой улице, Новом Арбате и Большом Каменном мосту. С 23:30 движения не будет на улицах Большая Полянка, 2-я Брестская, Новый Арбат, на участке Садового кольца и на Волгоградском проспекте.

Кроме того, до 13:00 9 мая на этих улицах запрещена парковка.

В Марксистском переулке и переулке Маяковского, на улице Александра Солженицына и Таганской с 16:30 4 мая до 3:00 5 мая будет организовано двустороннее движение, добавили в дептрансе.

Москва
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