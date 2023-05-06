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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве третий раз подряд из-за ночных заморозков
Фото: Matthias Bein/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Холодная погода сохраняется в Московском регионе, Гидрометцентр России продлил предпоследний, "оранжевый" уровень опасности из-за ночных заморозков.

По данным на сайте метеоучреждения, предстоящей ночью в столице ожидаются заморозки, с полуночи до 6:00 воскресенья прогнозируется до -2 градусов.

Vинувшей ночью на ВДНХ температура воздуха опускалась до -0,6 градуса, в Тушино - до -1 градуса. На востоке Подмосковья, в Черустях подморозило до -3,6 градуса.

Синоптики прогнозируют в субботу в Москве небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 15 м/с и всего +5...+7 градусов.

Холодные воздушные массы из Арктики продолжат перемещаться по территории Москвы и Московской области, предупредили в Гидрометцентре.

"Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 7-9 градусов 6 и 7 мая, затем, к 9 и 10 мая эта разница сократится до 4-5 градусов", - отмечают синоптики.

Московская область Гидрометцентр Москва
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