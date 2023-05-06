Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Москве достроят в 2025 году

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Работы по строительству ледового дворца Этери Тутберидзе на юго-западе столице планируется завершить в следующем году, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу.

"Технологическое задание и концепция спортивного комплекса в районе Ясенево была разработана совместно с заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Сейчас идут активные работы по возведению ледового дворца, которые мы планируем завершить в следующем году", - сказал он.

По его словам, к настоящему времени готов конструктив здания, сейчас монтаж подсветки по периметру и продолжается чистовая отделка помещений.

"При этом, на тренировочной арене установлены борта, смонтировано освещение, выполняется декоративную отделка, а на демонстрационной арене смонтированы системы холодоснабжения. В целом готовность объекта можно оценить в 80%", - рассказал Бочкарев.

Он сообщил, что здесь будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу.

Как отметил заммэра, "в свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие".