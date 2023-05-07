В Москве открылась выставка "Радиосвязь в СССР"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Главархив Москвы открыл выставку "Радиосвязь в СССР", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В День радио Главархив Москвы открыл виртуальную фотовыставку "Радиосвязь в СССР" - снимки с начала 1930-х до середины 1970-х годов", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что радиовещание сыграло огромную роль в народном просвещении и развитии культуры. Радио было главным источником информации и связующим звеном во время Великой Отечественной войны.