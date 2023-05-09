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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверков

Небо Москвы в честь Дня Победы украсят свыше 12 тысяч фейерверков
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется в Москве в 22 часа вечером вторника и продлится 10 минут на 16 различных площадках, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"Одним из самых ярких моментов станет салют в цвет государственного флага страны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из 72 салютных установок с использованием специального пускового комплекса для производства салютов "Триколор" будет выпущено в небо столицы свыше 12 тысяч фейерверков. Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно залпами пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

ЗВО
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