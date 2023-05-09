Boeing 737 вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности

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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за неисправности, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах во вторник.

"Готовится посадка Boeing 737 в аэропорту Шереметьево (аэропорт вылета) с неисправностью, связанной с автопилотом", - сказали в службах.

Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" следовал по маршруту Москва-Стамбул.

Позже в экстренных службах сообщили агентству, что Boeing 737 благополучно совершил посадку в Шереметьево. По их данным, пострадавших нет.