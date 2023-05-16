В аэропорту "Домодедово" задержали мужчину, пытавшегося вывезти золотые слитки на 25 кг

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники погранслужбы в аэропорту "Домодедово" не допустили незаконный вывоз из России двух слитков золота весом почти 25 кг, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

По данным спецслужбы, у одного из уезжающих из РФ пассажиров в личных вещах были два золотых слитка общим весом свыше 24 кг, их оценочная стоимость превышает 126 млн руб.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Сам пассажир арестован.