В Кунцеве снесли незаконную гостиницу в частном владении

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В московском районе Кунцево завершается снос незаконной гостиницы по адресу улица 2-я Мякининская, дом 20, строение 3. Его возвели без разрешительной документации: земельный участок для целей строительства гостиницы не предоставлялся, сообщили в городской Госинспекции по недвижимости.

"На территории, предназначенной для ведения личного подсобного хозяйства, несанкционированно построили трехэтажное здание площадью 2197,7 кв.м с подвалом и мансардой. В самострое владелец организовал гостиничный бизнес. Вопрос о признании объекта самостроем и его сносе был рассмотрен в судебном порядке", - сказал глава ведомства Иван Бобров.

"Суд признал постройку незаконной и обязал владельца ее демонтировать. Требования суда в добровольном порядке не исполнены, поэтому снос и наведение порядка осуществляются силами Госинспекции по недвижимости", - добавил Бобров.

По его словам, собственник нарушил вид разрешенного использования территории, а также требования земельного и градостроительного законодательства.

Демонтаж почти завершен. Большая часть самостроя уже ликвидирована.