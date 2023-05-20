Временные велосипедные полосы появились на 25 улицах Москвы

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Временные велосипедные полосы организовали на 25 столичных улицах, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В этом году планируется обустроить 70 километров велополос, из них 60 километров во временной разметке. Сейчас в столице доступно более 470 километров велодорожек", - сказал Ликсутов, слова которого привели на сайте мэра и правительства Москвы.

Обновление выполнили на территории шести административных округов: в ЦАО - в Устьинском проезде, на улице Большой Бронной, Суворовской площади, на улицах Фадеева, Петровке, Новолесной, Селезневской и в Газетном переулке, в СВАО - в Савеловском проезде, на улицах Стрелецкой, Римского-Корсакова, Мусоргского и в Юрловском проезде, в ЮЗАО - на улицах Большой Черемушкинской, Винокурова, Шверника, Гримау и Кржижановского, в ЗАО - на улицах Крылатской и Светланова, в ЮВАО - на улицах Краснодарской, Верхние Поля и Нижние Поля, а также на дублере Люблинской улицы и ЮАО - на Загородном шоссе.