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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Туман прогнозируется в Москве до 9 утра вторника

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ухудшение видимости на дороге до 100-500 метров из-за тумана прогнозируется в Москве до 9 утра вторника, в столичном департаменте транспорта просят автомобилистов соблюдать дистанцию и скоростной режим.

"По данным МЧС, с 22:30 до 9:00 завтрашнего утра в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 100-500 м", - говорится в сообщении департамента.

В дептрансе просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.

МЧС
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