Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой и градом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Погодные условия в столице ухудшатся, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 20:00 28 мая в столице ожидаются дождь, местами гроза, град, усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.