Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой и градом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Погодные условия в столице ухудшатся, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 20:00 28 мая в столице ожидаются дождь, местами гроза, град, усиление ветра с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Власти Москвы просят горожан быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на рынке "Садовод" в Москве потушен

Пожар на рынке "Садовод" в Москве потушен

Пожар произошел на рынке "Садовод" в Москве

Суд в Москве вынес приговор по делу о махинациях с имуществом артиста Баталова

Суд в Москве вынес приговор по делу о махинациях с имуществом артиста Баталова

В выходные в Москве температура воздуха понизится на 3-4 градуса

Корь выявили у студента МГИМО

До 10 мм осадков может выпасть в Москве за несколько часов

Самозанятые москвичи заработали почти 670 млрд руб. с января 2019 года

Самозанятые москвичи заработали почти 670 млрд руб. с января 2019 года

Туман прогнозируется в Москве до 9 утра вторника

Туман прогнозируется в Москве до 9 утра вторника

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за день в Москве

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });