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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:37

Особняку около Павелецкого вокзала в Москве вернут исторический облик

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Незаконные помещения сносят в особняке XIX века около Павелецкого вокзала в Москве для возвращения исторического облика, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Суд признал незаконной реконструкцию исторического здания на Летниковской улице в ЦАО, в результате которой площадь сооружения выросла на 693 кв.м - до 1,7 тыс. кв.м", - сказал глава департамента Максим Гаман.

"Как установила строительно-техническая экспертиза, работы проводились без получения необходимых разрешений и были выполнены с нарушениями строительных норм и правил. Эксплуатация объекта создает угрозу жизни и здоровью граждан. Самовольные постройки будут демонтированы", - пояснил он.

Изменение площади объекта произошло в результате реконструкции - в здании сделали подвал, а на первом, втором и третьем этажах снесли существовавшие перегородки и стены, также были устроены перекрытия.

Суд удовлетворил иск города к собственнику сооружения и постановил демонтировать конструкции и вернуть зданию первоначальный вид в течение месяца. В противном случае город снесет самострой своими силами, а расходы возложит на ответчика.

Особняк построен в 1870 году.

Максим Гаман Летниковская улица Павелецкий вокзал
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