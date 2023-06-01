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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Проект "Подарок за храбрость" стартовал в детских поликлиниках Москвы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Проект "Подарок за храбрость" стартовал в детских поликлиниках Москвы, маленьким посетителям медучреждений будут вручаться различные сувениры, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Чтобы скрасить поход к врачу, мы дарим маленьким пациентам полезные мелочи: брелоки, магнитные закладки, наклейки на телефон, светоотражающие наклейки", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Каждый ребёнок сможет сам выбрать любой сувенир, на которых изображены персонажи, знакомые посетителям столичных детских поликлиник.

"Создаём доброжелательную атмосферу в медучреждениях по новому стандарту московских поликлиник. Уверен, что успех в лечении нередко зависит и от профессионализма врачей, и от эмоционального настроя пациента", - сказал мэр.

Москва
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