Проект "Подарок за храбрость" стартовал в детских поликлиниках Москвы

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Проект "Подарок за храбрость" стартовал в детских поликлиниках Москвы, маленьким посетителям медучреждений будут вручаться различные сувениры, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Чтобы скрасить поход к врачу, мы дарим маленьким пациентам полезные мелочи: брелоки, магнитные закладки, наклейки на телефон, светоотражающие наклейки", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Каждый ребёнок сможет сам выбрать любой сувенир, на которых изображены персонажи, знакомые посетителям столичных детских поликлиник.

"Создаём доброжелательную атмосферу в медучреждениях по новому стандарту московских поликлиник. Уверен, что успех в лечении нередко зависит и от профессионализма врачей, и от эмоционального настроя пациента", - сказал мэр.