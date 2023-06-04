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Летний сезон свадеб открылся на станции метро "Маяковская"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - На станции метро "Маяковская" в первые выходные лета прошли торжественные церемонии бракосочетания трех пар, сообщила в воскресенье заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья" мы провели первые в летнем сезоне торжественные церемонии на станции метро "Маяковская". В ночь с 3 на 4 июня там были созданы три новые семьи", - приводит ее слова сайт столичной мэрии.

Всего с начала проекта в метро уже поженились 34 пары, отметила заммэра. Ракова рассказала, что в этом году на станции "Маяковская" планируют заключить брак еще 11 пар.

Как сообщил со своей стороны заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, московский транспорт уже третий год участвует в проекте мэра Москвы "Новые адреса счастья". "Нам очень приятно, когда пары выбирают наши площадки для свадебных церемоний. Станция "Маяковская" - одна из самых красивых в московском метро, поэтому пользуется большой популярностью у молодоженов", - сказал он.

Станцию метро "Маяковская" включили в перечень необычных площадок для бракосочетания проекта "Новые адреса счастья" в 2021 году.

Заявление о заключении брака на этой площадке можно подать лично во Дворце бракосочетания 1, уточняется на портале столичной мэрии.

Москва Маяковская Анастасия Ракова Максим Ликсутов
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