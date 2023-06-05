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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

В Москве пройдет спортивный IT-фестиваль RUNIT

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве 18 июня в четвертый раз пройдет спортивный фестиваль для IT-специалистов RUNIT. В этом году он пройдет в Измайловском парке, время проведения - с 8:00 до 17:00.

Его основным событием станет забег сотрудников крупнейших IT-компаний России. По предварительным оценкам организаторов, участие в нем примут около 2500 человек.

Как сообщается, фестиваль RUNIT — это спортивно-развлекательное мероприятие для представителей IT-сообщества.

Главный организатор фестиваля — компания AGIMA.

Участие в забеге уже подтвердили сотрудники крупнейших IT-компаний России: Яндекс, Сбербанк, Тинькофф, Озон, ДоДо Пицца, Сибур, Алиэкспресс, РайффайзенБанк, Росбанк, МТС, РТ Лабс и др.

Участвовать в забеге можно как в личном, так и в командном зачете. Для участников готовят несколько дистанций:

Индивидуальный зачет: 3 км, 5 км, 10 км и 25 км.

Командный зачет: 5 и 10 км (от 5 человек в команде).

Эстафета: 5 человек в команде — по 5 км на каждого.

Детский забег: 300 м или 600 м.

Чтобы присоединиться к RUNIT, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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