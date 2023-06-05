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Собянин анонсировал благоустройство 160 территорий школ и детских садов во время каникул

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В столице более 160 территорий школ и детских садов будут благоустроены во время каникул, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Во время каникул благоустроим больше 160 территорий школ и детских садов. Обновим футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута, пешеходные дорожки, детские площадки, высадим деревья", - написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, территории будут открыты для всех местных жителей. Особое внимание будет уделено безопасности. "Везде поставим новые системы освещения и видеонаблюдения", - сообщил мэр.

Также Собянин отметил, что при проектировании школьных дворов учитываться квартальный подход.

"Например, в этом году продолжим благоустройство Бегового района и в той же стилистике обновим территорию школы-интерната №52 на улице Расковой. Сделаем цветники, несколько спортивных и детских зон. На западе возьмём в работу территории детских садиков школы №1584 и прилегающие к ним дворы в микрорайоне Фили-Кунцево. На северо-востоке приведём в порядок 7 больших школьных стадионов, в том числе на территории школы №956 в Южном Медведкове и школы №1412 в Бибирево", - добавил мэр.

Самый крупный объект благоустройства на востоке столицы - территория возле колледжа №23 в районе Ивановское. Там появятся большая игровая зона, стадион с полем для игры в футбол, трибунами и беговой дорожкой. Поблизости обустроят памп-трек и площадку для стритбола и игры в бочче.

"У школы №2107 в Мещанском районе сделаем в миниатюре проезжую и пешеходную части со светофорами и знаками, чтобы малыши учили ПДД и лучше ориентировались на реальной дороге. Также обновим баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле и атлетическую площадку", - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что с 2021 года в Москве благоустроено 600 территорий школ и детских садов.

Сергей Собянин
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