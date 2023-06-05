Власти Москвы опровергли сообщения о пожаре в корпусе больницы в Коммунарке

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В одном из корпусов больницы в Коммунарке сработали противопожарные системы, при этом пожара не было, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в департаменте здравоохранения Москвы.

"В СМИ появилась информация о возгорании в одном из корпусов на территории Коммунарки. Сообщаем, что в одном из помещений сработали противопожарные системы и системы оповещения. Задымления и пожара не было. Пациентов в здании нет, как и угрозы здоровью людей", - говорится в сообщении профильного департамента.

Ситуация была отработана в стандартном режиме, в соответствии со всеми мерами безопасности. Все помещения проверены соответствующими службами, персонал возвращается к работе в здание.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в одном из корпусов на территории больницы в Коммунарке произошел пожар и проводилась эвакуация.