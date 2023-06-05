Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Власти Москвы опровергли сообщения о пожаре в корпусе больницы в Коммунарке

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В одном из корпусов больницы в Коммунарке сработали противопожарные системы, при этом пожара не было, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в департаменте здравоохранения Москвы.

"В СМИ появилась информация о возгорании в одном из корпусов на территории Коммунарки. Сообщаем, что в одном из помещений сработали противопожарные системы и системы оповещения. Задымления и пожара не было. Пациентов в здании нет, как и угрозы здоровью людей", - говорится в сообщении профильного департамента.

Ситуация была отработана в стандартном режиме, в соответствии со всеми мерами безопасности. Все помещения проверены соответствующими службами, персонал возвращается к работе в здание.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что в одном из корпусов на территории больницы в Коммунарке произошел пожар и проводилась эвакуация.

Москва Коммунарка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Движение на фиолетовой ветке московского метро восстановлено

Москвичей предупредили о схемах мошенничества посредством установки вредоносного ПО

В Кремле пройдет церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка

В Кремле пройдет церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка

В Москве местами меньше чем за час выпало больше четверти месячной нормы осадков

"Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле

"Троица" Рублева в Храме Христа Спасителя будет находиться в герметичной капсуле

Выборы мэра Москвы предлагается назначить на 10 сентября

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве 2 июня из-за грозы и шквалистого ветра

SSJ-100 с отказавшим автопилотом совершил экстренную посадку в "Шереметьево"

В Москве закончился ремонт после недавней атаки дронов

В Москве закончился ремонт после недавней атаки дронов

Мосгордума поддержала двукратное увеличение штрафов за проезд зайцем

Мосгордума поддержала двукратное увеличение штрафов за проезд зайцем
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });