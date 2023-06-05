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Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Цены на бензин на столичных АЗС продолжают непрерывно расти после майских праздников. Последние две недели рост составляет 10-12 копеек в неделю.

Согласно данным Московской топливной ассоциации (МТА), за минувшую неделю средневзвешенная цена на Аи-92 выросла на 12 копеек и составила 48,6 руб./л, стоимость Аи-95 увеличилась на 10 копеек, до 53,88 руб./л.

Средневзвешенная розничная цена дизтоплива в столице за неделю незначительно выросла - на 2 копейки, до 58,81 руб./л.

бензин Москва
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