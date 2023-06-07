На месте "Горбушкина двора" построят дом по программе реновации в 2024 году

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - На площадке бывшего "Горбушкина двора" в следующем году планируется ввести в эксплуатацию дом на 250 квартир по программе реновации, сообщил "Интерфаксу" глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На площадке по улице Барклая, вл. 6 идет разработка котлована и устройство монолитных конструкций подземной части. Ввод новостройки на 250 квартир в эксплуатацию предусмотрен в следующем году", - сказал Загрутдинов.

По его словам, новостройка будет состоять из двух односекционных корпусов, объединенных подземной парковкой.

"Всего в доме будет 250 квартир, причем две из них оборудуют для маломобильных жильцов: увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику", - отметил Загрутдинов.

В департаменте отметили, что первый этаж новостройки сделают нежилым - здесь откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей.

В вестибюле жилой части разместятся: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона почтовых ящиков. А во дворе появятся детская и спортивная площадки, а также места для отдыха. На прилегающей территории высадят деревья, кустарники, цветники и газоны.

Сообщается, что фасад здания выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входную группу оформят витражным остеклением.

Рынок "Горбушка" был создан в конце 1980-х - начале 1990-х гг. на территории парка около Дворца культуры им. Горбунова (принадлежал Центру им. Хруничева). В начале 2000-х гг. "Горбушка" была закрыта, а ее арендаторы переместились в здание телевизионного завода "Рубин", которое формально было разделено на две части: новую "Горбушку" и "Горбушкин двор".