Движение в Лефортовском тоннеле в Москве закроют для замены асфальта

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Дорожные службы полностью заменят асфальт в Лефортовском тоннеле столицы, движение транспорта будет закрыто из-за проведения работ, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в четверг.

"В период с 23:00 9 июня по 13 июня заменим асфальт на всем протяжении самого длинного автодорожного тоннеля столицы – Лефортовского", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в общей сложности в тоннеле обновят около 74,5 тыс. кв. метров покрытия, будет задействовано свыше 400 сотрудников и более 200 единиц специализированной техники.

"Дорожно-ремонтные работы проведем с применением бесшовной технологии, что требует полного перекрытия дорожного движения. При таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения ремонта и увеличить срок службы дорожного полотна", - сказал заммэра.

Бирюков добавил, что после замены асфальта рабочие нанесут в Лефортовском тоннеле дорожную разметку.