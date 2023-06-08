Пожар начался в Москве во время работ на газопроводе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пожар возник на севере Москвы при проведении плановых работ на газопроводе, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Там уточнили, что ЧП произошло возле здания школы на ул. Песчаная. Угрозы для здания и учащихся нет.

По информации очевидцев, на месте происшествия отмечено факельное горение высотой до двух метров.

В телеграм-канале "Мосгаза" уточняется, что при проведении работ по обрезке газопровода на Ленинградском проспекте в районе д. 69, стр. 2 загорелись деревянные конструкции, которые ограждали строительные работы.

Другой официальной информации пока не поступало.