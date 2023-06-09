В Москве в районе стадиона "Лужники" 11 июня будет временно закрыто движение

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В столице в районе стадиона "Лужники" 11 июня будет временно закрыто движение из-за проведения Кубка России по футболу, говорится в сообщении в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что движение будет закрыто:

- с 8:00 до окончания мероприятия - на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора;

- с 19:30 до окончания мероприятия - на участках улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, Ефремова, Трубецкая, 3-я Фрунзенская, а также в Проектируемом проезде №2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до Комсомольского проспекта.

В местах ограничений 10 июня с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка.